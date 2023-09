Europei femminili volley 2023: la Serbia batte l’Olanda e vola in finale

La Serbia batte 3-1 l’Olanda. La gara, conclusa 25-21, 15-25, 25-22, 25.21 è durata quasi due ore e ha regalato numerosi colpi di scena. Dopo una partita intensa, la nazionale serba conquista un posto nella finale degli Europei, dove incontrerà la Turchia. L’Olanda invece sfiderà l’Italia per il terzo gradino del podio.

La partita inizia con una Serbia decisa, che si dimostra più in forma e concentrata dell’Olanda. Il set non è dominato, ma le Orange si rivelano pericolose solo in poche occasioni. Fondamentale Boskovic, che guida l’attacco serbo in questa prima parte di gioco. Il primo set viene vinto 25-21 dalla Serbia, con l’Olanda in leggera difficoltà. Cambia tutto però nel secondo set: l’Olanda torna in campo grintosa e la Serbia commette numerosi errori. In breve tempo le atlete arancioni si portano in fuga, chiudendo un magistrale 25-15, con Plak che risulta essere una figura cardine della squadra. Il terzo set invece rimescola le carte in tavola. Inizialmente, l’Olanda sembra avere le redini del gioco e il canovaccio è simile a quello del secondo set: la Serbia commette diversi errori e le Orange ne approfittano. Sul punto del 17 però la Serbia pareggia e poi sorpassa le avversarie. L’Olanda sembra perdere lucidità e la nazionale serba coglie l’opportunità, chiudendo il set 25-22. Si gioca tutto nel quarto set, dove il gioco diminuisce d’intensità ed entrambe le squadre commettono diversi errori, soprattutto la Serbia. Nonostante l’Olanda salga in vantaggio durante le prime fasi di gioco però, la Serbia rimonta e chiude in volata 25-21, mettendo fine a un match lungo quasi due ore. Le atlete serbe volano in finale contro la Turchia, mentre l’Olanda sfiderà l’Italia per il bronzo europeo.