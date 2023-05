Egonu in finale di Champions League: quanti punti ha fatto? La sua partita

Paula Egonu non delude i pronostici e regala spettacolo al Pala Alpitour di Torino nella finale della Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley vinta dal suo Vakifbank contro l’Eczacibasi. Numeri impressionanti dell’azzurra, che vince nettamente il duello contro l’altra fuoriclasse Boskovic, in grande difficoltà e molto fallosa nel corso dei quattro set (16 punti). L’MVP non poteva che essere lei con i suoi incredibili 42 punti, quasi il triplo rispetto alla serba.

Nella splendida battaglia del primo parziale, deciso solo ai vantaggi da tre punti consecutivi della squadra di Guidetti, l’azzurra ha messo a segno otto punti, e in un secondo set dominato dal Vakif (nella seconda metà) ha fatto ancora meglio mettendone a segno ben 13, per un totale di 21 punti a metà gara. Egonu ancora scatenata nel terzo set e nel quarto set, dove raddoppia arrivando a ben 42 punti. Per l’azzurra di tratta della miglior prestazione stagionale, arrivata nella partita più importante.