Dudingen-Chieri oggi in tv: orario e diretta streaming sedicesimi Cev Cup femminile 2024 volley

Sta per terminare l’attesa per FKB Power Cats Dudingen-Reale Mutua Fenera Chieri, gara di andata dei sedicesimi di finale della Cev Cup femminile 2023/2024 di volley. Le piemontesi di Giulio Bregoli vanno subito a caccia dei tre punti per iniziare con il piede giusto la seconda competizione continentale per club. Dall’altra parte della rete c’è la compagine svizzera, che vuole sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti in vista del ritorno in trasferta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di martedì 7 novembre al Salle Omnisport St. Léonard di Friburgo, in Svizzera. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Dudingen-Chieri della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Dudingen-Chieri della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su Eurovolley.tv, la piattaforma ufficiale della Cev a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento, mentre non è prevista copertura televisiva in Italia. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.