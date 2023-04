Dramma nel volley: è morta Julia Ituma, 18enne dell’Igor Novara

La pallavolista dell’Igor Gorgonzola Novara Julia Ituma è stata trovata morta ad Istanbul, dove la squadra era in trasferta per giocare la gara di Champions League contro l’Eczacibasi. La pallavolista di 18 anni è precipitata da una finestra dell’hotel in cui alloggiava con le compagne e le dinamiche della tragedia sono ancora tutte da chiarire. Nata a Milano, classe 2004, alta 192 cm, Ituma era considerata uno dei prospetti più interessanti del volley azzurro ed era alla prima stagione a Novara, dopo un passato al Club Italia. La Federazione italiana volley è in contatto con la Farnesina e l’ambasciata italiana per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto. “Il Consolato generale a Istanbul, l’ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma, trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra, l’Igor Gorgonzola Novara, per la partita di Champions League. Il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali”, si apprende da fonti della Farnesina.

“Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana”, ha scritto sui social l’ex Ct azzurro e attuale Deputato Mauro Berruto. La redazione di Sportface.it si unisce al dolore della famiglia e degli amici di Julia.