Dramma Ituma, l’agente: “Siamo tutti sotto shock e allibiti, non c’era nessuna avvisaglia”

Nella giornata odierna la drammatica notizia della scomparsa di Julia Ituma, pallavolista della Igor Gorgonzola Novara, ha scosso l’intero mondo dello sport. L’agente della ragazza, Donato Saltini, intervenuto telefonicamente a LaPresse, ha commentato questa tragica vicenda: “Siamo tutti sotto shock e allibiti, perché non c’era nessuna avvisaglia, Julia non aveva mai manifestato nessun disagio. Aveva un’attività sportiva, avevamo dei pre-accordi con una società piemontese per la prossima stagione, mai problematiche di carattere sportivo e familiare”.

“Pensiamo che si sia tolta la vita ma il perché non riusciamo a capirlo. – ha proseguito Saltini – Era in una situazione di privilegio, era indipendente economicamente, aveva una famiglia che le voleva bene e una madre premurosa come Elizabeth. È una questione intima sua, è stata al telefono ieri fino a sera, si vede anche da alcuni video dell’albergo, deve aver avuto telefonate importanti e non sappiamo con chi. Devono averle procurato questo disagio”.

“Siamo tutti sotto shock. L’avevo vista una settimana fa. Ieri sera, anche se non era titolare, è entrata e ha fatto tre attacchi e due punti, insomma il 66% di media. L’allenatore era contento di lei e l’ha sempre fatta giocare. Purtroppo questi giovani oggi sono più fragili di altri. Lei guadagnava migliaia di euro, era una signorina che cresceva. E aveva una prospettiva”, ha concluso l’agente.