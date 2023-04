Domani (alle 11) i funerali di Julia Ituma a Milano

Domani, martedì 18 aprile, alle 11 a Milano, nella chiesa San Filippo Neri, avrà luogo l’ultimo saluto a Julia Ituma, la pallavolista di 18 anni della Igor di Novara precipitata dall’albergo dove si trovava con la squadra ad Istanbul e morta lo scorso 13 aprile. A celebrarlo il parroco, don Ivan Bellini insieme a don Fabio Carcano, il sacerdote di Santa Maria del buon consiglio, cioè della parrocchia della Bovisa, il quartiere dove Julia è cresciuta e dove ancora vive la famiglia. “Ho parlato a lungo con la mamma, per sostenerla un po’ e per sostenerci. Nell’omelia – ha spiegato il parroco – cercherò di aprire il cuore alla speranza, perché questo è il senso del funerale cristiano, cercherò di trovare le ragioni per incoraggiare ad andare avanti per onorare la memoria e la presenza di Julia. La famiglia mi ha proprio chiesto un momento di apertura alla speranza, un invito ai giovani a vivere in questo modo”.