Cuneo-Casalmaggiore oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Trasportipesanti Casalmaggiore, partita valevole per la quinta giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Scontro importante per entrambe le squadre in ottica salvezza. Le ragazze di Massimo Bellano, dodicesime in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la sesta vittoria e difendere la posizione. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Marco Musso, penultima a due punti dalle piemontesi, che vuole provare ad avvicinarsi. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 28 gennaio al Palazzo Dello Sport di Cuneo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Cuneo-Casalmaggiore della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Cuneo-Casalmaggiore della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.