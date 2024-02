Coppa Italia volley femminile 2024: Conegliano si prende un altro trofeo, Milano ko al tie-break

Photo LiveMedia/Duilio Della Libera Treviso, Italy, November 12, 2023, Volleyball Italian Serie A1 Women match Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Il Bisonte Firenze Image shows: Happiness of players of Prosecco Doc Imoco Team LiveMedia - World Copyright

La Imoco Conegliano è inarrestabile e conquista il quattordicesimo trofeo italiano consecutivo. Il club veneto si è infatti aggiudicato per la sesta volta nella sua storia e per la quinta volta di fila la Coppa Italia di volley femminile, battendo al termine di una finale palpitante al PalaTrieste l’Allianz Vero Volley Milano al tie-break, col punteggio finale di 3-2 (25-21, 22-25, 25-19, 19-25, 15-11). Niente da fare per Paola Egonu, protagonista più attesa visto che cercava l’impresa contro quella che fino a poco tempo fa era la sua squadra: non riesce il miracolo alla ex di turno, nonostante i 35 punti messi a segno (e per la verità anche qualche errore di troppo) che le valgono il riconoscimento di miglior marcatrice dell’incontro, per le venete di super coach Santarelli ci sono ventitré punti a referto da Isabelle Haak. Conegliano ora giocherà in Turchia contro la Vakifbank di coach Guidetti nei quarti di finale di Champions League.

Nel primo set le lombarde partono male: tanti errori di Egonu, allora Conegliano si porta avanti di cinque punti e Milano non riesce mai a riportarsi sotto, se non nel finale in cui, dopo aver recuperato qualche punto, la squadra di Gaspari cede comunque per 25-21. Secondo set equilibrato ma condotto per larghi tratti dall’Allianz: momento decisivo nel finale, quando la schiacciata di Sylla vale il nuovo vantaggio e poi Lubian in battuta sbaglia e mette fine al parziale sul 25-22 che vale l’1-1. Haak e Plummer trascinano Conegliano, c’è un iniziale parziale di 10-4 che poi rimane più o meno stabile fino al finale in cui arriva il 25-19 con cui la Imoco si porta sul 2-1 nel computo di set. Ma le meneghine non mollano e conducono il quarto set: qualche errore di troppo delle venete, Egonu trascina le biancoblù per la vittoria del quarto set e il 2-2 che trascina tutto al tie-break decisivo. Benissimo prima, malissimo poi: Egonu commette errori decisivi con due attacchi alle ortiche e la linea pestata non una ma due volte, Conegliano così vince 15-11 e non smettere di vincere.