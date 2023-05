Conegliano-Milano oggi in tv in chiaro: canale, orario e diretta streaming gara-5 finale Scudetto A1 Femminile 2022/2023 volley

Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vero Volley Milano, partita valevole per il quinto e decisivo turno della finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le pantere di Daniele Santarelli, dopo aver pareggiato la serie in trasferta, tornano sul campo di casa per difendere il titolo che detengono dal 2018. Le ragazze di Marco Gaspari però non partono certo battute e proveranno a ripetere la bella vittoria di gara-3 per conquistare il primo Scudetto della storia del Vero Volley. Si preannuncia nuovamente grande battaglia: chi si aggiudicherà la partita e solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 20.50 di lunedì 15 maggio al Pala Verde di Villorba di Treviso. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-5 Conegliano-Milano della finale dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2022/2023.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

CALENDARIO COMPLETO FINALE: DATE, ORARI E TV

TABELLONE COMPLETO PLAYOFF: GLI ACCOPPIAMENTI

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF

I LIVE DELLE PARTITE: ECCO I LINK

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – Gara-5 Conegliano-Milano della finale dei Playoff Scudetto A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Arena (e in streaming su Sky Go e Now) e in chiaro su Rai Sport + HD (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.