Conegliano-Chieri oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Coppa Italia Femminile 2024 volley

Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri, prima semifinale della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2024 di volley femminile. Le pantere di Daniele Santarelli, dopo aver travolto Firenze ai quarti, torna in campo per conquistare un’altra vittoria e provare così a difendere il trofeo che detiene dal 2020. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Giulio Bregoli, che va a caccia dell’impresa dopo aver vinto il derby piemontese contro Novara nel turno precedente. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 15.00 di sabato 17 febbraio al PalaTrieste di Trieste. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale Conegliano-Chieri della Coppa Italia Serie A1 Femminile 2024 di volley.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La semifinale Conegliano-Chieri della Coppa Italia A1 Femminile 2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, oltre che in diretta streaming gratuitamente su RaiPlay (non ci sarà diretta tv su Rai Sport causa sovrapposizione di eventi). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale aggiornata in tempo reale, la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.