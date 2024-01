Chieri-Police oggi in tv: orario e diretta streaming Playoff Cev Cup femminile 2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Reale Mutua Fenera Chieri-Grupa Azoty Chemik Police, gara di andata dei Playoff della Cev Cup femminile 2023/2024 di volley. Le piemontesi di Giulio Bregoli, dopo aver eliminato le serbe del Lajkovac, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per vincere e fare così un passo verso il passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è la compagine polacca, che ha superato le connazionali del Bielsko-Biala ed ora va a caccia di punti importanti in trasferta in vista del ritorno. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 10 gennaio al Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Chieri-Police della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Chieri-Police della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile non godrà di copertura televisiva né streaming in Italia. Sportface.it vi terrà però aggiornati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione. Ad arbitrare la sfida il turco Saadettin Deneri ed il greco Joannis Ioannidis.