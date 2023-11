Chieri-Pinerolo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Wash4green Pinerolo, partita valevole per la sesta giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Giulio Bregoli, dopo la bella vittoria in casa di Vallefoglia, vogliono festeggiare anche davanti al proprio pubblico per migliorare la nona posizione in classifica. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Michele Marchiaro, reduce dal successo interno contro Busto Arsizio e determinata a conquistare altri punti importanti per rimanere in scia alle migliori. Si preannuncia spettacolo in questo nuovo derby piemontese: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 4 novembre al Palafenera di Chieri. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Chieri-Pinerolo della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Chieri-Pinerolo della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione internazionale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.