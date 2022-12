Chieri-Pinerolo in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley

Sta per terminare il conto alla rovescia per Reale Mutua Fenera Chieri-Wash4green Pinerolo, partita valevole per la tredicesima giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Giornata di Santo Stefano dal sapore di derby per le due formazioni piemontesi. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, quinte in classifica, scendono sul campo di casa per conquistare la nona vittoria e tenere il passo delle migliori. Dall’altra parte della rete ci sarà invece la squadra neopromossa, tredicesima, che vuole continuare a crescere per conquistare punti importanti. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di lunedì 26 dicembre al Palafenera di Chieri. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Chieri-Pinerolo della Serie A1 Femminile 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Chieri-Pinerolo della Serie A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.