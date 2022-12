Champions League volley femminile 2022/23: successo casalingo per Novara, Potsdam battuta in quattro set

Termina 3-1 (25-15 25-17 24-26 25-19)il match tra Igor Gorgonzola Novara e SC Potsdam, partita valida per la prima giornata del gruppo C di Champions League femminile 2022/23. Un’ottima vittoria per Novara, che permette alle piemontesi di ottenere il primo successo nel girone.

Nel primo set Novara parte forte e mette subito le cose in chiaro, mostrando una completa superiorità in attacco rispetto alle avversarie. Potsdam tuttavia prova ad alzare i ritmi per non perdere contatto dalle avversarie, senza però riuscirci. Novara infatti piano piano accumula sempre più vantaggio, con le schiacciate di Karakurt e Carcaces, e chiude il parziale senza problemi con il punteggio di 25-15.

Nel secondo set il copione del match non cambia, con Novara che prosegue il suo dominio in campo. Potsdam infatti non riesce a contenere gli attacchi avversari, nonostante Jensen provi di tutto per realizzare punti e rimanere a contatto. Dall’altra parte della rete però c’è una Karakurt completamente dominante con le sue giocate in diagonale, imprendibili per le giocatrici di Potsdam. Anche il secondo set viene, dunque, viene vinto nettamente da Novara 25-17.

Nel terzo set c’è maggiore equilibrio rispetto agli scorsi parziali. Novara infatti commette qualche errore di troppo in attacco e in battuta, permettendo alle avversarie di rimanere a contatto nel punteggio. Il set così è caratterizzato da diversi sorpassi e controsorpassi, con un’ottima Jasper in attacco per le avversarie. Nel finale tuttavia Novara riesce a distaccarsi, grazie alle giocate offensive di Bosetti e Karakurt. Proprio quest’ultima però, nel momento decisivo sul 24-22, commette diversi errori e permette a Potsdam di pareggiare. Le tedesche così prendono fiducia e addirittura chiudono il set sul 24-26, al primo set point disponibile.

Nel quarto set Novara ritorna a giocare ad alti livelli, con un’elevata precisione in attacco. Le piemontesi infatti si staccano quasi subito dalle avversarie, con una fantastica Danesi a muro e in attacco. Le giocatrici di Potsdam così vanno in confusione e non riescono più a stare dietro all’intensità di gioco di Novara. La partita così si conclude con il quarto set vinto da Novara 25-19.