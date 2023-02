Champions League volley femminile 2022/23: Novara batte Vakifbank e chiude da prima nel girone

Termina 1-3 (19-25 25-17 22-25 23-25) il match tra Vakifbank e Igor Volley Novara, partita valida per la sesta giornata del gruppo C di Champions League volley femminile 2022/23. Un’ottima vittoria per le piemontesi, che permette a Novara di chiudere il proprio girone in prima posizione.

La partita ha visto un grande inizio di Novara, trascinate dall’ottimo rendimento offensivo di Karakurt e Battistoni. Tanti sono gli errori nel primo set del Vakifbank, nonostante diversi punti di Paola Egonu. L’azzurra prova infatti a tenere in vita le sue, ma Novara domina e chiude il primo parziale sul 19-25. Nel secondo parziale Vakifbank entra in campo con una gran voglia di reagire, staccando fin da subito Novara. Bajema ed Egonu infatti continuano a macinare punti, senza dare nessuna possibilità di rimonta al club italiano. Il secondo set termina così 17-25 in favore delle turche.

Nel terzo set si rivide la Novara del primo parziale, molto decisa ed efficace in attacco. Tra le più ispirate c’è Danesi, con diversi muri vincenti. Il Vakifbank fatica a tenere i ritmi delle piemontesi, tentando una rimonta finale in extremis. Ciò però non basta e il terzo set va a Novara, con il punteggio di 22-25. Si giunge così al quarto set, dall’andamento davvero spezzettato e ricco di colpi di scena. Novara infatti inizia forte e stacca subito le avversarie, brave però a non darsi per vinte. Il Vakif infatti riesce a recuperare e addirittura superare a metà set Novara. Quest’ultima però reagisce e nel finale vince lo sprint decisivo, chiudendo il quarto parziale sul 23-25.