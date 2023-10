Casalmaggiore-Novara in tv: data, orario e diretta streaming ritorno Challenge Cup femminile 2023/2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per VBC Saviola Casalmaggiore-Igor Gorgonzola Novara, gara di ritorno del primo turno della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile. Terzo faccia a faccia in una settimana per le due formazioni, tra campionato italiano ed Europa. La formazione allenata da Marco Musso va a caccia dell’impresa davanti al proprio pubblico per ribaltare il risultato, ma deve vincere in tre o quattro set per poi giocarsi tutto al Golden Set. Le azzurre di Lorenzo Bernardi hanno infatti vinto l’andata 3-0 e vogliono dunque conquistare almeno due set per chiudere la pratica e assicurarsi il passaggio del turno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 19 ottobre al Palasport G. Farina di Viadana. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la gara di ritorno Casalmaggiore-Novara del round di qualificazione della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley.

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La gara di ritorno Casalmaggiore-Novara della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile non godrà di copertura televisiva né streaming. Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale aggiornata in tempo reale, la cronaca ed il risultato al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.