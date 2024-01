Calendario quarti Coppa Italia femminile 2024 volley: programma, orari e tv

Il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2024 di volley femminile: ecco le informazioni per seguire le partite. Le migliori otto squadre del girone di andata si sfidano in gare da dentro o fuori sul campo della migliore classificata mercoledì 24 gennaio. Le quattro squadre vincitrici si sfideranno poi nella Final Four, in programma a Trieste nel fine settimana del 17 e 18 febbraio. L’Imoco Conegliano, prima in classifica e già vincitrice in stagione della Supercoppa, va a caccia della quinta Coppa Italia consecutiva, ma la concorrenza non starà certo a guardare. Le pantere se la devono vedere con Firenze, Milano invece incontra la sorprendente neopromossa Roma. Scandicci ospita Pinerolo, mentre si preannuncia molto equilibrato il derby piemontese Novara-Chieri. Chi si accederà alle semifinali? Di seguito, il calendario dei quarti di finale della 46esima edizione della Coppa Italia Serie A1 di volley femminile.

Calendario quarti Coppa Italia A1 Femminile 2024

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO

19.00 Savino Del Bene Scandicci-Wash4green Pinerolo

20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Il Bisonte Firenze

20.30 Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri

20.30 Allianz Vero Volley Milano-Roma Volley Club