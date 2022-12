Calendario Mondiale per club femminile 2022 volley con Conegliano: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo del Mondiale per Club femminile 2022 di volley, in programma ad Antalya (Turchia) da mercoledì 14 a domenica 18 dicembre: ecco le informazioni per vedere tutte le partite con date e orari italiani. Sei squadre sono pronte a contendersi il titolo nella massima competizione globale riservata ai club. Fra queste anche la Prosecco Doc Imoco Conegliano, vincitrice del torneo nel 2019, che ritroverà la ex Paola Egonu, ora stella del VakifBank di Giovanni Guidetti. Le migliori due ci ciascun raggruppamento poi si sfideranno nelle semifinali, che definiranno le finali per il terzo e il primo posto.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, le partite delle squadre italiane saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario del Mondiale per Club femminile 2022 di volley con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario Mondiale per Club femminile 2022

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 2022

14.30 Eczacibasi Dynavit Istanbul TUR vs Dentil Praga Clube BRA (Pool A)

17.30 VakifBank Spor Istanbul TUR vs Kuanysh Club KAZ (Pool B)

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2022

14.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano ITA vs Dentil Praga Clube BRA (Pool A)

18.00 VakifBank Spor Istanbul TUR vs Gerdau Minas BRA (Pool B)

VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022

14.00 Eczacibasi Dynavit Istanbul TUR vs Prosecco Doc Imoco Conegliano ITA (Pool A)

17.00 Gerdau Minas BRA vs Kuanysh Club KAZ (Pool B)

SABATO 17 DICEMBRE 2022 – SEMIFINALI

14.30 1A vs 2B

18.00 1B vs 2A

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 – FINALI

11.00 Finale 1°-2° posto

14.00 Finale 3°-4° posto