Calendario Conegliano Mondiale per club femminile 2022 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario della Prosecco Doc Imoco Conegliano al Mondiale per Club femminile 2022 di volley, in programma ad Antalya (Turchia) da mercoledì 14 a domenica 18 dicembre: ecco le informazioni per vedere tutte le partite delle Pantere con date e orari italiani. Le venete di Daniele Santarelli, saldamente al primo posto della classifica nel campionato italiano, tornano in campo per provare a conquistare nuovamente il titolo della massima competizione iridata per club, impresa riuscita nel 2019. Avversaria principale è il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti, che quest’anno potrà contare anche sull’azzurra Paola Egonu, che ha lasciato la maglia gialloblù proprio per approdare in Turchia.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, le partite delle squadre italiane saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario del Mondiale per Club femminile 2022 di volley con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

Calendario Conegliano al Mondiale per Club femminile 2022

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2022

14.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano ITA vs Dentil Praga Clube BRA (Pool A) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e volleyballworld.tv

VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022

14.00 Eczacibasi Dynavit Istanbul TUR vs Prosecco Doc Imoco Conegliano ITA (Pool A) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e volleyballworld.tv