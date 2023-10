Calendario 5^ giornata A1 Femminile 2023/2024 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario della quinta giornata di Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviata la Supercoppa che ha assegnato il primo trofeo stagionale a Conegliano, il campionato torna con un turno infrasettimanale in programma interamente il 1° novembre. Firenze ospita Roma, Chieri fa visita a Vallefoglia, Casalmaggiore incontra Cuneo e Busto Arsizio va a Pinerolo. Grande attesa poi per il big match Scandicci-Conegliano, mentre Milano scende sul campo di Bergamo e Novara sfida Trento.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, una partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play, mentre un’altra partita sarà visibile su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della 5^ giornata di Serie A1 Femminile 2023/2024 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario quinta giornata A1 Femminile 2023/2024

MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE

16.00 Il Bisonte Firenze-Roma Volley Club – Diretta Sky Sport Arena e volleyballworld.tv

17.00 Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Reale Mutua Fenera Chiera ’76 – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Igor Gorgonzola Novara-Itas Trentino – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Trasportipesanti Casalmaggiore-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

20.30 Volley Bergamo 1991-Allianz Vero Volley Milano – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Wash4green Pinerolo-Uyba Volley Busto Arsizio – Diretta volleyballworld.tv