Calendario 14^ giornata A1 Femminile 2022/2023 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario della 14^ giornata di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Dopo una breve pausa, lo spettacolo della massima serie del campionato italiano torna con il primo turno del girone di ritorno. Si inizia venerdì 6 gennaio con la sfida Casalmaggiore-Chieri. Sabato la capolista Conegliano fa visita a Bergamo, Busto Arsizio ospita Firenze, Novara va a Macerata e Scandicci sfida Perugia. Infine, domenica Milano scende sul campo di Pinerolo e Cuneo incontra Vallefoglia.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, una partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play, mentre un’altra partita sarà visibile su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della 14^ giornata di Serie A1 Femminile 2022/2023 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

IL CALENDARIO 2023 COMPLETO DEL VOLLEY

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO VOLLEY

Calendario quattordicesima giornata A1 Femminile 2022/2023

VENERDI’ 6 GENNAIO 2023

20.30 Trasportipesanti Casalmaggiore-Reale Mutua Fenera Chieri – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

SABATO 7 GENNAIO 2023

19.00 E-Work Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Volley Bergamo 1991-Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

20.30 Cbf Balducci Hr Macerata-Igor Gorgonzola Novara – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini Fortinfissi Perugia – Diretta volleyballworld.tv

DOMENICA 8 GENNAIO 2023

17.00 Wash4green Pinerolo-Vero Volley Milano – Diretta volleyballworld.tv

19.30 Cuneo Granda S. Bernardo-Megabox Ondulati del Salvio Vallefoglia – Diretta Sky Sport Arena e volleyballworld.tv