Busto Arsizio-Firenze in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley

Tutto pronto per E-Work Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze, partita valevole per la prima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le Farfalle di Marco Musso, none con 15 punti, scendono sul campo di casa per conquistare la sesta vittoria stagionale e continuare a risalire la classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione toscana, che va a caccia di risposte positive dopo le tante novità di questa sessione di mercato, a partire dall’allenatore Carlo Parisi. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di sabato 7 gennaio all’E-Work Arena di Busto Arsizio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Busto Arsizio-Firenze della Serie A1 Femminile 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Busto Arsizio-Firenze della Serie A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.