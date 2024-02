Busto Arsizio-Casalmaggiore oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Uyba Volley Busto Arsizio-Trasportipesanti Casalmaggiore, partita valevole per la settima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le farfalle di Juan Cichello, dopo la netta sconfitta incassata contro Vallefoglia, tornano sul campo di casa per conquistare punti importanti e difendere la decima posizione. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la formazione di Lorenzo Pintus, undicesima in classifica, che vuole sfruttare l’ottimo momento di forma per salire ancora dopo lo splendido successo contro Firenze. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 11 febbraio all’E-Work Arena di Busto Arsizio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Busto Arsizio-Casalmaggiore della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Busto Arsizio-Casalmaggiore della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.