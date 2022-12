Blaj-Milano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gironi Champions League femminile 2023 volley

Tutto pronto per CS Volei Alba Blaj-Vero Volley Milano, partita valevole per la seconda giornata della Pool B di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari, dopo la netta vittoria interna contro le ucraine del Prometey Dnipro, affrontano la prima trasferta continentale della stagione. Orro e compagne vanno a caccia di un altro successo per rimanere a punteggio pieno in vetta al raggruppamento, ma non bisogna sottovalutare la formazione romena, sconfitta solo al tie-break da Le Cannet. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 21 dicembre alla Sala Sportuilor di Tirgu Mures, in Romania. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Blaj-Milano della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Blaj-Milano della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming su Discovery +, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione. Ad arbitrare la gara saranno la serba Stanislava Simic e l’ungherese Konstantin Yovchev.