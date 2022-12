Belgrado-Novara in tv oggi: canale, orario e diretta streaming gironi Champions League femminile 2023 volley

Tutto pronto per Crvena Zvezda Belgrado-Igor Gorgonzola Novara, partita valevole per la seconda giornata della Pool C di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Stefano Lavarini, dopo la bella vittoria interna contro le tedesche del Potsdam, affronta la prima trasferta continentale della stagione. Le azzurre scendono sul campo della compagine serba, reduce dalla sconfitta contro il Vakifbank Istanbul. L’obiettivo è rimanere a punteggio pieno e tenere il passo della squadra turca nel raggruppamento, in attesa dello scontro diretto. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 20 dicembre all’Ustanova Sportski Centar “Vozdovac” di Belgrado, in Serbia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Belgrado-Novara della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Belgrado-Novara della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Discovery +, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione. A dirigere la gara saranno il croato Bruno Muha e l’israeliano Roy Goren.