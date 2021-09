Highlights Italia-Thailandia 3-0: Mondiali Volley U21 2021 (VIDEO)

by Christian Poliseno

Il video degli highlights di Thailandia-Italia, match valevole per il primo turno dei Mondiali U21 2021 di volley che si stanno svolgendo tra Italia e Bulgaria. Partita dominata totalmente dall’Italia che ha sempre avuto in mano il pallino del gioco, riuscendo a non andare mai in difficoltà contro una Thailandia quasi mai pericolosa. 3 set a 0 a Cagliari e gli Azzurri di Angiolino Frigoni che partono in questa competizione col vento in poppa.

LA CRONACA DEL MATCH