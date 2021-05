Venezia-Cittadella 0-1: gol Proia, guizzo letale e tutto in equilibrio (VIDEO)

by Davide Triolo 9

Inserimento furtivo e guizzo offensivo letale di Proia, che supera l’incolpevole Maenpaa e porta in vantaggio il Cittadella ai danni del Venezia, nel corso della finale di ritorno dei playoff della Serie B 2020/2021. Rete dello 0-1 nel derby veneto al Pier Luigi Penzo e doppio confronto in equilibrio dopo lo 0-1 dell’andata: tutto in discussione per un posto in Serie A. Di seguito il video del fondamentale gol di Proia, valsa la gioia dei tifosi del Cittadella e potenzialmente fondamentale per l’evolversi della disputa.

IL VIDEO DEL GOL DI PROIA