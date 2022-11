Tunisia-Francia, splendido gol di Khazri per l’1-0: transalpini in svantaggio (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 11

Tunisia in vantaggio sulla Francia. Splendida rete del capitano e numero 10 Khazri, che ruba palla a centrocampo a Fofana e si invola verso la porta di Mandanda. Palla nell’angolino e 1-0 per la formazione nordafricana, che è in piena lotta per la qualificazione e attende buone notizie dal match tra Australia e Danimarca.