Spagna-Germania, che gol di Morata: anticipa tutti e fa 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 19

La Spagna è in vantaggio. Nel match contro la Germania, valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, i ragazzi di Luis Enrique sbloccano la partita al sessantaduesimo minuto grazie al cross perfetto di Jordi Alba ma Alvaro Morata è super in anticipo e batte l’incolpevole Neuer. Un gol da attaccante vero, in alto il video della rete.