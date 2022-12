Psv-Milan, Mirante che fai? Rischia un clamoroso autogol (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 66

Primo tempo da dimenticare per Antonio Mirante ed il Milan. Nel match amichevole contro il Psv, ultimo test amichevole prima della ripresa del campionato, i rossoneri sono sotto per 2-0. E rischiano di subire anche il terzo gol con un’uscita tragicomica di Mirante che sbaglia completamente direzione e con i pugni si infila la palla verso la sua porta, per fortuna dei rossoneri sulla linea De Ketelaere salva e spazza via. Sarebbe stata una vera e propria figuraccia. Ecco il video.