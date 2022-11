Portogallo-Uruguay, il gol è di Bruno Fernandes: la Fifa corregge Ronaldo (VIDEO)

di Christian Poliseno 1

Bruno Fernandes porta in vantaggio il Portogallo nel match dei Mondiali di Qatar 2022 contro l’Uruguay. Il centrocampista del Manchester United ha messo in mezzo un pallone invitante per Cristiano Ronaldo, che però non tocca il pallone che finsice direttamente in rete: 1-0 Portogallo. Ecco il video del gol.