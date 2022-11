Portogallo, Cristiano Ronaldo in lacrime durante l’inno: grande emozione (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 24

La commozione di Cristiano Ronaldo. Durante l’inno Nazionale il campione portoghese non è riuscito a nascondere la grande emozione per quello che potrebbe essere l’ultimo Mondiale per lui: Portogallo-Ghana, match valevole per il girone H di Qatar 2022, sta per cominciare e stanno già facendo il giro del Mondo le immagini dei Cr7 visibilmente emozionato e con le lacrime agli occhi.