Olanda, tutti pazzi per Dumfries: Van Gaal lo bacia in conferenza stampa (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Simpatico siparietto tra Louis Van Gaal e Denzel Dumfries nella conferenza stampa al termine di Olanda-Usa, match degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Il ct della squadra orange ha elogiato l’MVP della gara, autore di una rete e due assist, svelando un retroscena. “Nei giorni scorsi gli ho dato un bacio, ora gliene do un altro così tutti possono vederlo” ha detto scherzando Van Gaal, che si è avvicinato al giocatore dell’Inter per baciarlo sulla testa. Sorrisi e risate in conferenza stampa dopo una vittoria convincente che proietta l’Olanda ai quarti. In alto il video.