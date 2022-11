Olanda-Ecuador, che gol di Gakpo: sinistro vincente, è 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 10

L’Olanda è già in vantaggio. Nel match contro l’Ecuador, valevole per la seconda giornata del girone A dei Mondiali di Qatar 2022, i ragazzi di Van Gaal sbloccano la partita dopo cinque minuti grazie ad un super gol di Gakpo. Il giocatore orange carica il sinistro e la piazza vicino all’angolino, imparabile per il portiere. In alto il video del gol che decide, sin qui, il match.