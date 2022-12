Olanda-Argentina, gol di Weghorst al 101′: schema su punizione, finale pazzesco (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 1

Succede davvero l’incredibile nel finale di Olanda-Argentina, match valevole per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Sul calcio di punizione battuto da Koopmeiners, arriva uno schema fantastico al minuto 101′, trovato Weghorst dentro l’area di rigore che la stoppa e poi batte in rete. E’ il gol del 2-2, si va ai supplementari: davvero un finale mai visto. In alto il video.