Olanda-Argentina, gol di Molina: assist pazzesco di Messi, è 0-1 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 3

L’Argentina in vantaggio. Nel match contro l’Olanda, valevole per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, la Nazionale albiceleste sblocca la partita grazie a Molina che si presenta davanti all’estremo difensore olandese e lo batte in uscita. Ma da segnalare lo straordinario assist di Lionel Messi che serve una palla no look semplicemente straordinaria. In alto il video.