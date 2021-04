Napoli-Lazio, gol straordinario di Mertens: ‘Ciro’ si commuove (VIDEO)

by Matteo Di Gangi 9

Una meraviglia. Una prodezza. Un lampo. Dries Mertens incanta e sigla il gol del 4-0 in un Napoli-Lazio, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, a senso unico. Zielinski fa l’ennesima grande giocata della partita, mette una palla a rimorchio con il belga che non ci pensa due volte e impatta di prima intenzione la sfera che diventa imprendibile per Reina. Mertens si commuove e con lui tutto il popolo napoletano. In alto il video.