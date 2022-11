MOVIOLA – Polonia-Argentina, Szczesny su Messi: para ancora il rigore (VIDEO)

di Matteo Di Gangi

Primo grande episodio nel corso di Polonia-Argentina, match valevole per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar. Sul cross dalla sinistra Messi prova a saltare di testa ma viene poi toccato da Szczesny. L’arbitro olandese Makkelie viene richiamato al Var per questo intervento e il direttore di gara fischia calcio di rigore, decisione molto discutibile. Dal dischetto però il portiere della Juventus si rifà con gli interessi: vola su Messi e para il secondo rigore dei Mondiali. In alto il video.