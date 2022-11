MOVIOLA – Polonia-Arabia Saudita, Bielik scalcia Al Shehri: è calcio di rigore (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 11

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Polonia-Arabia Saudita, match valevole per la seconda giornata del girone C dei Mondiali di Qatar 2022. Bielik da dietro scalcia Al Shehri ma l’arbitro fa continuare e non si accorge di nulla e infatti viene immediatamente richiamato al Var. Il direttore di gara torna sui suoi passi e fischia la massima punizione, dal dischetto per Szczesny è super e para sia il rigore che la ribattuta, si rimane sull’1-0.