MOVIOLA – Ecuador-Senegal, Hincapie travolge Sarr: è rigore, 0-1 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 2

Il Senegal sblocca la partita. Nel match contro l’Ecuador, valevole per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, gli africani si guadagnano un calcio di rigore grazie ad un brutto intervento di Hincapie che da dietro travolge Sarr e l’arbitro Turpin non può far altro che indicare il dischetto dal rigore. Dove si presenta lo stesso Sarr che è bravo e freddo a spiazzare il portiere e siglare la rete dello 0-1 che al momento li qualifica agli ottavi di finale. In alto il video.