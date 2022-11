MOVIOLA – Brasile-Svizzera: gol di Vinicius annullato per fuorigioco (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 9

Il Brasile passa in vantaggio, anzi no. Nel match contro la Svizzera, valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, i verdeoro trovano la rete dell’1-0 grazie a Vinicius Jr. che si invola verso l’area di rigore avversaria indisturbato e batte Sommer con un tocco preciso all’angolino. Ma il Var annulla il gol per una posizione di fuorigioco ad inizio azione di Richarlison che è entrato in possesso di palla in evidente fuorigioco. In alto il video del gol.