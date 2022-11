Mondiali Qatar 2022: i telecronisti giapponesi impazziscono per la rimonta contro la Germania (VIDEO)

di Antonio Sepe 39

Grazie al successo per 2-1 ai danni della Germania ai Mondiali di Qatar 2022, il Giappone ha scritto una pagina indelebile di storia del calcio locale. Una vittoria unica e inattesa, che ha mandato in visibilio un intero popolo. Oltre ai festeggiamenti tra i tifosi, ciò che riassume lo stato d’animo dei giapponesi è l’esultanza dei telecronisti che commentavano il match. Un po’ demoralizzati dopo il vantaggio di Gundogan, sono rinati grazie al gol di Doan prima di esplodere di gioia al vantaggio di Asano. In alto il video.