Messi, la giornalista lo ringrazia durante intervista: “Hai lasciato il segno nella vita di ogni argentino” (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 2

Lionel Messi trascina l’Argentina in finale e domenica proverà a portare al suo Paese un titolo iridato che ormai manca da trentasei lunghi anni. Il campione 35enne di Rosario ha ammesso al termine del match contro la Croazia che sarà la sua ultima partita in un Mondiale: “Domenica sarà sicuramente la mia ultima partita. Mancano molti anni alla prossima Coppa del Mondo (nel 2026 in Messico, Usa e Canada, ndr) e non credo che ci sarò. Chiudere in questo modo, con una finale, è il massimo”.

E così iniziano ad arrivare anche i primi messaggi emotivi, non solo da parte dei tifosi, ma anche da parte degli addetti ai lavori. Come in questo video, in cui l’ex calciatore del Barcellona viene ringraziato e celebrato per quanto fatto fino ad oggi per la sua Nazionale dalla giornalista Sofia Martinez.