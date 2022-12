Marocco-Spagna, la gioia incontenibile dei telecronisti arabi dopo il rigore di Hakimi (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 8

Storica qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 per il Marocco, che ha superato la Spagna dopo i calci di rigore nel match valevole per gli ottavi. Al termine di tempi regolamentari e supplementari chiusi sullo 0-0, Bono si è superato parando tre penalty, mentre Achraf Hakimi ha trasformato il rigore decisivo con il cucchiaio. Nell’esatto momento in cui la palla si è insaccata in fondo al sacco i telecronisti arabi si sono lasciati andare a grida di gioia, manifestando la loro incontenibile felicità. Ecco il video che racconta l’esultanza in cabina di commento.