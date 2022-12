Marocco-Portogallo, clamoroso errore di Diogo Costa: En Nesyri fa gol, 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 7

Il Marocco sblocca la partita. Nel match contro il Portogallo, valevole per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, la formazione africana trova la rete dell’1-0 grazie ad un cross proveniente dalla sinistra e con Diogo Costa che fa un’uscita horro. En Nesyri ne approfitta e di testa anticipa il portiere e deposita la palla in rete, in alto il video del gol del vantaggio marocchino.