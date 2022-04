Liverpool-Manchester United: la dedica di Anfield per Cristiano Ronaldo (VIDEO)

by Christian Poliseno 13

Il mondo del calcio è vicino a Cristiano Ronaldo dopo la tragedia familiare che ha colpito il portoghese nella giornata di ieri. Durante la gara odierna tra Liverpool e Manchester United, al minuto 7′, tutto Anfield ha voluto dedicare un pensiero al portoghese, con una lunga standing ovation andata avanti per 60 secondi. Oltre questo, uno speciale You Never Walk Alone si è alzato dagli spalti dei tifosi casalinghi, da sempre sportivamente nemici dei Red Devils. Quando però accadono queste tragedie, il calcio non può che passare in secondo piano, rimanendo soltanto un tramite di sostegno.

