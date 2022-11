Invasione durante Croazia-Spagna di Coppa Davis: due manifestanti si incatenano alla rete (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 40

Invasione di campo durante la sfida tra Borna Coric e Roberto Bautista-Agut, nel primo match dei quarti di Coppa Davis tra Croazia e Spagna. A Malaga, sul punteggio di 4-3, nel secondo set, due ragazze sono entrate in campo, incatenandosi alla rete. C’è stato bisogno dell’intervento di un buon numero di addetti ai lavori per trascinare via le due manifestanti. Al momento non è chiaro il motivo che ha spinto le due ragazze al gesto in questione.