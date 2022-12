Inghilterra-Senegal, gol di Kane in pieno recupero: contropiede vincente e 2-0 (VIDEO)

di Antonio Sepe 8

Il video del gol di Harry Kane, che ha portato l’Inghilterra sul 2-0 nel match degli ottavi dei Mondiali di Qatar 2022 contro il Senegal. Contropiede fulminante della squadra di Southagte, con Bellingham che dribbla un paio di avversari e lancia Foden, bravo a servire di prima Kane. L’attaccante del Tottenham è freddissimo a tu per tu col portiere e segna la rete del raddoppio. Gol arrivato tra le polemiche in quanto ben oltre la fine del recupero. L’arbitro ha però deciso di non fischiare, consentendo all’Inghilterra di finire il contropiede. In alto il video.