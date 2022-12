Il gol di Messi e la parata di Martinez: Argentina-Australia nelle emozioni del radiocronista (VIDEO)

Qualificazione con il brivido e forse per questo anche più emozionante per l’Argentina negli ottavi di finale contro l’Australi ai Mondiali in Qatar. Lo si può notare anche dai video che riprendono Pablo Giralt, uno dei radiocronisti più famosi del paese sudamericano, in due frangenti che hanno fondamentalmente deciso la sfida contro gli Aussies. Prima il gol di Lionel Messi, poi la parata nel finale di Martinez sul tiro di Kuol.