Highligths Conegliano-Dentil Praia 3-0 (25-22, 25-21, 25-21), volley femminile Mondiale per Club 2022 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 33

Gli highlights di Prosecco Doc Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube, partita valevole per la prima giornata del girone A del Mondiale per Club femminile 2022 di volley, in cui il club veneto allenato da Daniele Santarelli ha avuto la meglio sulla squadra brasiliana mediante il punteggio di 3-0 (25-22, 25-21, 25-21). In virtù di questo successo le Pantere balzano al comando del gruppo A con 3 punti, agganciando i turchi dell’Eczacibasi, contro i quali si contenderanno il primato. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita.